Вашингтон, 25 июня, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация в России, сообщили в госдепартаменте.

(сс) U.S. Department of State Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что поддержка Соединёнными Штатами Украины не изменится», — отметили в ведомстве.

Блинкен заверил Кулебу, что по мере развития ситуации Вашингтон останется в тесной координации с Киевом.

Эту же тему, по информации госдепартамента, Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Подобные встречи госсекретаря США прошли также с министрами иностранных дел стран G7 и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня ситуацию в России обсуждали президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Байден с коллегами подтвердили незыблемость поддержки Украины.

Главы российских регионов, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину, отметили особую значимость единства и призвали граждан к сплочению вокруг Верховного главнокомандующего.