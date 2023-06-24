Донецк, 24 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Продажа билетов на автобусные рейсы из городов Донецкой Народной Республики в Москву, Подмосковье и Ростовскую область, а также отправление рейсов в этих направлениях приостановлены до нормализации обстановки, сообщили 24 июня в министерстве транспорта ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«С 25.06.2023 до нормализации обстановки приостановлена продажа билетов и отправление межрегиональных рейсов с автостанций в направлении Ростовской и Московской областей, а также в г. Москва», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По территории ДНР автобусное сообщение осуществляется в обычном режиме, добавили в министерстве.

Ранее власти ряда юго-западных регионов страны на фоне введения режима контртеррористической операции в трёх суьбъектах Федерации (Москве, Подмосковье и Воронежской области) предупредили об ограничении движения по федеральным трассам. На целом ряде участков трассы М-4 «Дон» въезды закрыты или ограничены. В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд трассы М-4 из-за перекрытия нескольких её участков.

При этом в РЖД сообщили, что все железнодорожные вокзалы в России работают в штатном режиме, а все поезда следуют по расписанию, в том числе через Ростов-на-Дону. В пресс-службах аэропортов Москвы, а также Сочи, Волгограда и Астрахани заявили о продолжении работы в обычном режиме.

Утром 24 июня в национальном антитеррористическом комитете объявили о введении режима КТО в трёх регионах России. Режим КТО введён для пресечения возможных попыток совершения терактов в Москве, Подмосковье и Воронежской области.