Москва, 24 июня, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили в пресс-службах аэропортов 24 июня.

Максим Блинов/РИА Новости Аэропорт Внуково. Москва

«Московский аэропорт Домодедово обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани. Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию», — сообщили, в частности, в пресс-службе «Домодедово».

С аналогичными сообщениями ранее выступили и представители аэропортов в южной части страны, не закрытых на время проведения военной спецоперации России на Украине, в том числе аэропортов Сочи, Волгограда и Астрахани.

Ранее 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в связи с введением режима контртеррористической операции в столице и ряде других регионов массовые мероприятия в Москве отменены, но городские службы работают в обычном режиме, движение по дорогам не затруднено.

В связи с введением режима КТО департамент транспорта Москвы ранее предупредил пассажиров междугородних автобусов, следующих в южном направлении, о возможных отменах некоторых рейсов или их переносах на более поздний срок.

Утром 24 июня в Национальном антитеррористическом комитете объявили о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. Режим КТО введён для пресечения возможных терактов в указанных регионах.