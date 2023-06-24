Москва, 24 июня, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Действия частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» являются антиобщественными и антиконституционными. Об этом 24 июня заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военная техника ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа

«Совершенно очевидно, что это антиконституционные действия. Безусловно, с точки зрения уголовного законодательства и конституции — это попытка мятежа», — процитировало его слова ТАСС.

Крашенинников уточнил, что в этой ситуации власти должны проявить оперативную реакцию, а государство и общество — сплотиться.

Также глава комитета Госдумы указал, что правовая система страны готова к реагированию на произошедшее, и выразил уверенность в том, что правоохранители всё сделают в соответствии с законом, а виновные — будут наказаны.

При этом он указал, что действия ЧВК могут квалифицироваться по статье 279 Уголовного кодекса РФ («Вооружённый мятеж»), также они нарушают часть 4 статьи 3 российской Конституции, в которой говорится, что «никто не может присваивать власть».

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прекратить мятеж. Он указал, что такие попытки в России никогда не приводили к успеху и подавлялись, а только мешали выполнению общей задачи. Сальдо уточнил, что такой для России сейчас является победа в спецоперации и освобождение Украины от влияния нацистов и тлетворного влияния Запада.

Перед этим директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин заявил, что попытка раскачки российского общества и начала братоубийственной гражданской войны в России провалилась. Глава СВР отметил, что страна продолжает борьбу за своё будущее и суверенитет, отражая беспрецедентную по своему масштабу агрессию тоталитарно-либеральных режимов Запада.