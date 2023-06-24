Тегеран, 24 июня, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Иран поддерживает верховенство закона на всей территории России, заявил 24 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Как отмечается в заявлении, Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны. Дипломат подчеркнул, что ИРИ поддерживает верховенство закона на всей территории России.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране произошла попытка вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия борется со всей военной машиной Запада, это предательство и удар в спину, сказал президент.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, а Россия выйдет из этого испытания ещё более сильной, чем была прежде, добавил Владимир Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране, основой безопасности общества и его успешного развития. В ходе телефонного разговора Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.

Также сообщалось о телефонных переговорах российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — сказано в заявлении пресс-службы президента Белоруссии.