Астана, 24 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила 24 июня пресс-служба казахстанского лидера.

Kremlin.ru Телефонный разговор Владимира Путина

«Владимир Путин проинформировал о ситуации в стране», — сказано в релизе.

Токаев отметил, что конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране, основой безопасности общества и его успешного развития. Путин поблагодарил за проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в России.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах российского лидера с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России», — сказано в заявлении пресс-службы президента Белоруссии.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин 24 июня обратился к гражданам России, правоохранителям и военным, в том числе участвующим в спецоперации, в связи с призывами к совершению в стране вооружённого мятежа. Он заявил, что мятежники и все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Президент призвал тех, кого пытаются втянуть в мятеж, прекратить участие в преступных действиях и заявил, что не допустит повторения событий 1917 года в России.