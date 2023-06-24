Воронеж, 24 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Павловске Воронежской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8, пострадал, по предварительным данным, один человек, передаёт 24 июня РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости Вертолет Ми-8

«В городе Павловск совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8», — сообщил источник агентства.

22 июня в минобороны Белоруссии сообщили, что вертолёт Ми-24 ВС Белоруссии совершил жёсткую посадку. Пострадали несколько члены экипажа, на земле разрушений и пострадавших не было.

13 мая в управлении МЧС по Тверской области сообщили, что вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Селихово. К операции привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Пострадавших не было.