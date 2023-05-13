Москва, 13 мая, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Селихово в Тверской области, сообщила 13 мая ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«В 16:43 13 мая в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступила информация о том, что в Тверской области в районе населенного пункта Селихово совершил жесткую посадку вертолет «Робинсон-66». Пострадавших нет», — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

На происшествие, по данным пресс-службы, привлекалось 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС России пять человек и две единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в граничащем с Россией Юрбаркском районе Литвы потерпел крушение легкомоторный самолёт. Местные жители вытащили из-под обломков тело 58-летнего пилота-любителя без признаков жизни.

В апреле частный легкомоторный самолёт Cessna-172 М совершил жёсткую посадку в районе городского аэропорта в Новосибирске. Воздушное судно, выполнявшее частный полёт, совершило жёсткую посадку на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. Экипаж не пострадал, у самолёта повреждены планер, кабина и шасси.