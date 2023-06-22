Минск, 22 июня, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Белоруссии совершил жёсткую посадку, пострадали члены экипажа, сообщило 22 июня минобороны республики.

Гавриил Григоров/ТАСС Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии

«Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жёсткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолёта получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет», — говорится в заявлении.

Причины происшествия устанавливаются комиссией.

13 мая вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе населённого пункта Селихово в Тверской области. Как рассказали в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.