Москва, 24 июня, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Возможны отмены и задержки отправления некоторых межрегиональных автобусов от столичных автовокзалов по южным направлениям. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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«Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что более подробные сведения о конкретных рейсах можно получить в контакт-центре «Автовокзалы Москвы».

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий в связи с введением режима контртеррористической операции. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, добавил он. В городе проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.