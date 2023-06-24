Собянин объявил об отмене массовых мероприятий и режиме КТО в Москве
Москва, 24 июня, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Массовые мероприятия отменены в Москве в связи с введением режима контртеррористической операции (КТО), сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Михаил Воскресенский/РИА Новости
Люди гуляют на Красной площади в Москве
Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены, отметил он.
Мэр поблагодарил жителей и гостей столицы за понимание и спокойное отношение к происходящему.
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