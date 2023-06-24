Санкт-Петербург, 24 июня, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств оцепили здание «ЧВК Вагнер Центр» на Золотой улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает источник ИА Регнум.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Сотрудники Росгвардии

Около входа в здание дежурят сотрудники Росгвардии. Они предупреждают проезжающих о том, что здание оцеплено.

Вокруг здания много спецтранспорта. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815246" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Здание «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге оцепили силовики

Министерство обороны России опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке мятежа. В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили, пояснили в ведомстве.

На территории Москвы и Московской области введён режим контртеррористической операции. Президент России Владимир Путин выступит с обращением в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.