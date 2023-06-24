Москва, 24 июня, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке вооружённого мятежа, опубликовало Министерство обороны России 24 июня в официальном Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооружённом мятеже», — говорится в обращении.

В ведомстве заявили, что бойцы из нескольких отрядов ЧВК уже осознали ошибку и запросили помощь, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Эту помощь они получили.

Остальных бойцов призвали к благоразумию и скорейшему выходу на связь с представителями Минобороны или правоохранителями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815242" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> МО РФ обратилось к бойцам ЧВК: вас обманом втянули в преступную авантюру

«Мы гарантируем всем безопасность», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил Владимиру Путину о возбуждении уголовного дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о попытке организации вооружённого мятежа.

Генерал армии Сергей Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК «Вагнер», в котором призвал остановиться, не действовать в пользу противника и подчиниться воле и приказу главы государства.