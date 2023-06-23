Москва, 23 июня, 2023, 21:00 — ИА Регнум. В 2022 году почти четверть (22,8%) детей в России родились вне брака, а общее число родившихся в стране сократилось на 6,7%, сообщили 23 июня в Росстате.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новорожденные

Всего в 2022 году в России родились 1 304 087 человек. Было зафиксировано 483 тысячи первых рождений, 436,3 тысячи вторых, 244,9 тысяч третьих, последующих рождений — более 130 тысяч. В частности, 724 ребёнка стали десятыми в своих семьях.

Чаще всего женщины в России становятся матерями в возрасте 30-34 лет. В 2022 году женщины этой возрастной группы родили 377,2 тысячи детей.

В апреле 2023 года в Росстате сообщили, что естественная убыль населения в России в январе–феврале 2023 года составила 101 932 человека. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель снизился на 43%.