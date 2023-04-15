Москва, 15 апреля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Естественная убыль населения в России в январе–феврале 2023 года составила 101 932 человека, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 15 апреля сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Согласно данным ведомства, за два месяца в России родились 199,3 тыс. младенцев. Показатель сократился на 2,7% в годовом исчислении. Число умерших сократилось на 21,5%, до 301,2 тыс. человек.

Между тем в 2022 году естественная убыль населения в России сократилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, до 599 616 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, без учета новых регионов России численность населения страны за год сократилась на 550 тыс. человек. По официальным данным на 1 января 2022 года, в России проживали 146,98 миллиона человек, в настоящее время — около 146,4 миллиона человек.

Количество бедных в России уменьшилось до исторического минимума. Так, в 2022 году численность российских граждан с доходами ниже уровня бедности составила 15,3 млн человек, или 10,5% населения. В 2021 году за чертой бедности в России находилось 16 млн человек.