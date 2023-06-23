Канберра, 23 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. В посольстве России в Австралии подтвердили, что сотрудники дипломатической миссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и строительных материалов. Об этом 23 июня сообщило РИА Новости.

«Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов», — цитирует агентство слова источника в посольстве.

По информации дипломатов, сведения о попытках сотрудников полиции выдворить сотрудников посольства России в Австралии не соответствует действительности.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Sky News Australia сообщил о том, что российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры, предназначавшемся под новое здание посольства РФ, обвинить его в захвате земли нельзя из-за дипломатического иммунитета. Австралийские СМИ распространили кадры с мужчиной, предположительно, российским дипломатом, который живёт на огороженной площадке в небольшом строении, похожем на бытовку, и выходит наружу покурить. Иногда он заказывает себе доставку еды.

Полиция наблюдает за мужчиной, пока австралийские власти решают, как законно выдворить «российского сквоттера» с земли.

В 2008 году Россия арендовала землю в южном пригороде Канберры Ярралумле, неподалёку от парламента Австралии. В 2011 году местные власти разрешили построить здесь новое посольство РФ. В августе 2022 года австралийская сторона объявила, что прекращает сдавать в аренду России участок. В июне текущего года премьер Альбаниз заявил об официальном расторжении договора на аренду участка по «соображениям безопасности».