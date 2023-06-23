Канберра, 23 июня, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры, предназначавшемся под новое здание посольства РФ. Обвинить его в захвате земли нельзя из-за дипломатического иммунитета, передаёт 23 июня телеканал Sky News Australia.

Кадр из видео: «Diplomatic standoff as Russian squats near Parliament House in Canberra» Дом, предположительно, российского дипломата в центре Канберры

Австралийские СМИ распространили кадры с мужчиной, предположительно, российским дипломатом, который живёт на огороженной площадке в небольшом строении, похожем на бытовку, и выходит наружу покурить. Иногда он заказывает себе доставку еды.

Полиция наблюдает за мужчиной, пока австралийские власти решают, как законно выдворить «российского сквоттера» с земли.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815062" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российского дипломата обвинили в захвате земли в столице Австралии

По словам премьер-министра страны Энтони Альбанезе, «парень, стоящий на холоде на клочке травы в Канберре», не представляет угрозы для национальной безопасности в отличие от посольства, которое здесь собирались строить.

Профессор международного права Дональд Ротвелл отметил, что выпроводить мужчину с участка можно, а вот предъявить ему обвинение в преступлении нельзя из-за дипломатической неприкосновенности. У властей остаётся возможность объявить его персоной нон грата и вынудить за 24 часа покинуть страну.

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году Россия арендовала землю в южном пригороде Канберры Ярралумле, неподалёку от парламента Австралии. В 2011 году местные власти разрешили построить здесь новое посольство РФ. В августе 2022 года австралийская сторона объявила, что прекращает сдавать в аренду России участок. В июне текущего года премьер Альбаниз заявил об официальном расторжении договора на аренду участка по «соображениям безопасности».

В посольстве России заявили, что решение Альбаниза стало очередным шагом на пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой. В дипмиссии пообещали ответить на действия Канберры адекватным образом. МИД России 16 июня заявил протест австралийскому послу Грейму Михану в связи с инцидентом.