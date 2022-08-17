Канберра, 17 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Российских дипломатов попросили освободить участок в Канберре, на котором они планировали построить новое здание посольства в Австралии, сообщает газета Canberra Times.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Национальное столичное управление — федеральный орган правительства — дало российскому посольству три недели на то, чтобы освободить участок в Ярралумле, пригороде Канберры, где расположены большинство дипломатических учреждений и австралийский парламент. Причиной расторжения договора указывается то, что строительство нового здания замерло.

По словам исполнительного директора управления Салли Барнс, прошло уже много лет с момента начала строительных работ, но значительные части здания остаются недостроенными.

«Незавершенные работы умаляют общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны», — отмечается в ее заявлении.

Россия получило участок в аренду в 2008 году, а разрешение на строительство — в 2011 году. В рамках договора аренды Россия согласилась завершить строительство нового посольства в течение трех лет.

Власти заявили, что решение о прекращении аренды участка в Ярралумле не затрагивает существующее посольство.

Посольству дано 20 дней, чтобы освободить участок, но оно сможет подать на него новую заявку.