Канберра, 15 июня, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Правительство Австралии расторгнет договор аренды участка для строительства нового здания российского посольства в Ярралумле, заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбаниз, сообщает телеканал Sky News Australia.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

По его словам, законопроект об аннулировании договора уже внесли на рассмотрение в парламент Австралии. Премьер-министр пояснил, что правительство пошло на такой шаг по «соображениям безопасности». Альбаниз напомнил, что указанный участок находится в непосредственной близости от здания федерального парламента.

Он утверждает, что власти страны получили предупреждение о том, что аренда этой земли «угрожает национальной безопасности». Премьер-министр добавил, что правительство планирует действовать быстро, чтобы объект на арендованной земле не стал дипломатическим представительством России.

В свою очередь в посольстве России в Австралии обвинили Альбаниза в том, что его решение является «очередным шагом по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой». В дипмиссии пообещали ответить на действия Канберры адекватным образом.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года Национальное столичное управление Австралии (NCA), отвечающее в стране за вопросы планирования и управления земельными ресурсами, объявило о том, что прекращает сдавать в аренду России участок, на котором должно быть возведено новое российское посольство. При этом австралийские власти пообещали, что решение о прекращении аренды не затронет существующее посольство.

В NCA также отметили, что с момента начала работ по возведению прошло много лет, но значительные части здания остались недостроенными. Договор об аренде участка Москва и Канберра подписали еще в 2008 году. В 2011 году Россия получила разрешение на строительство и обязалась завершить его в течение трёх лет.