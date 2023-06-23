Вашингтон, 23 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Многие русскоговорящие жители Крыма в 2014 году поддерживали идею воссоединения с Россией. Об этом 23 июня заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN.

Алексей Ничукин/РИА Новости Жители Симферополя на концерте «Крым-Весна». 2014 год

«Украина того времени не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня. В Крыму было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», — сказал Обама.

Он добавил, что некоторое число сторонников России было даже в украинском парламенте, а политика внутри страны была более сложной. Экс-глава Белого дома заявил, что ему вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель пришлось привлекать многих европейцев, которые требовали, чтобы против России были введены санкции.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, на котором почти 97% проголосовали за воссоединение с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Меркель заявила, что в 2015 году Минские соглашения были подписаны Западом только для того, чтобы дать время Киеву, чтобы он стал сильнее. Президент Владимир Путин в феврале 2022 года отметил, что Минские соглашения утратили смысл. По его словам, всё это время западные кураторы Киева «просто водили Россию за нос».

В мае председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что пребывание Крыма в составе независимой Украины было незаконным, поскольку волеизъявление жителей полуострова, выраженное на референдуме 1991 года, было грубо искажено.