Москва, 23 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Боевики ВСУ гибнут за абсолютно чуждые им интересы правящих кругов США и других стран НАТО. Об этом 23 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, западные элиты глубоко заблуждаются, считая, что возможно сокрушить Россию силой оружия.

«Тяжелейшее последствие этого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наёмники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые им интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Нарышкин заявил, что российские войска сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат.

Он отметил, что киевские власти не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов. По его словам, нынешние правители Украины — люди глубоко циничные и беспринципные, которые давно превратили русофобию в товар.