Москва, 19 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Киевские власти не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов. Об этом 19 июня заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

По его словам, нынешние правители Украины — люди глубоко циничные и беспринципные, которые давно превратили русофобию в товар.

«Они не скрывают, что их цель — не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов», — сказал Нарышкин.

Он добавил, что с достижением этой цели лидеры киевского режима справляются весьма неплохо. Так, у Владимира Зеленского, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, США, Британии и на Кипре.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Нарышкин заявил, что для США и Британии украинцы являются пушечным мясом, которое не жалко использовать в большой игре против России, чтобы сберечь жизни американских и британских военных. По его словам, главной целью Вашингтона и Лондона является нанесение стратегического поражения России.