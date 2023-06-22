Бостон, США, 22 июня, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Среди обломков, ранее обнаруженных в Атлантическом океане в зоне поиска батискафа «Титан», обнаружены две части, предположительно, самого батискафа, сообщил 22 июня телеканал Sky News.

ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press Батискаф «Титан»

Эксперт Дэвид Мирнс сообщил телеканалу, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Это подтверждает «худший сценарий», отметил он. Конструкция батискафа — нестандартная, а потому вероятность ошибки невелика, считает он.

Ранее вечером 22 июня представители службы береговой охраны США сообщили об обнаружении обломков на месте поиска «Титана».

Связь с батискафом была потеряна 19 июня, менее чем через два часа после погружения. Батискаф находится в районе, где лежат обломки затонувшего в 1912 году «Титаника». 22 июня в службе береговой охраны США заявили, что поиски идут уже на дне океана, но найти батискаф не удаётся.

По подсчётам службы береговой охраны США, кислород у пассажиров батискафа кончился 22 июня в 14:08 мск. При этом эксперты отмечали, что если пилот батискафа объяснит пассажирам, как использовать меньше кислорода (в том числе — воздержавшись от разговоров), то его может хватить ещё на некоторое время.

На борту находятся ирландский дайвер Рори Голден, британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель компании — владельца «Титана» OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также акванавт Поль-Анри Наржоле.

Положение пассажиров батискафа выглядит практически безнадёжным, спасти их, вероятно, не получится, сказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота. Необходимых систем эвакуации на подобных аппаратах не предусмотрено, сказал Черкашин.