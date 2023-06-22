Бостон, США, 22 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. По предварительным данным береговой охраны США, 22 июня в 14:08 мск (07:08 местного времени) закончились запасы кислорода на батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане.

ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press Батискаф «Титан»

Ранее представители береговой охраны заявляли, что кислорода у членов экипажа и пассажиров хватит до 13:30 мск, позднее прогноз был скорректирован.

При этом эксперты отмечали, что пилот батискафа должен научить находящихся на борту, как уменьшить потребление кислорода (в частности, перестав разговаривать), тогда шансы найти находящихся на борту живыми вырастут.

Поисково-спасательная операция проходит уже трое суток на глубинах, которые превышают 4 тыс. м. В ней участвуют корабли, глубоководные аппараты и самолёты из Франции, Канады, США и Великобритании.

Батискаф находится в том же районе, где лежат обломки затонувшего в 1912 году «Титаника», которые собирались осмотреть участники плавания. По одной из версий, аппарат застрял в этих обломках.

Как сообщалось ранее, связь с батискафом была потеряна через 1 час 45 минут после погружения. На борту находятся ирландский дайвер Рори Голден, ранее погружавшийся к «Титанику» четыре раза, британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф) Стоктон Раш и акванавт Поль-Анри Наржоле.

Положение пассажиров батискафа выглядит практически безнадёжным и спасти их, скорее всего, не получится, заявил в беседе с корреспондентом ИА Регнум Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота. С таких глубин ранее никого не удавалось спасать, необходимых систем эвакуации на таких батискафах не предусмотрено, отметил эксперт.