Москва, 21 июня, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Положение пассажиров батискафа «Титан», который направлялся к «Титанику» и пропал, выглядит практически безнадёжным, и спасти их, скорее всего, не получится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 июня заявил Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота.

OceanGate Inc батискаф « Титан»

По его словам, с таких глубин вообще никого не удавалось спасать. Необходимых систем эвакуации не предусмотрено, и поэтому можно сказать, что пассажиры этого батискафа обречены.

Тем не менее, если батискаф застрял среди каких-то обломков «Титаника», то, как полагает Черкашин, теоретически есть способ повлиять на эту ситуацию. Если точно знать местонахождение батискафа, то можно устроить направленный подводный взрыв, который мог бы стряхнуть обломки корабля и помочь батискафу освободиться из капкана, в который он, насколько можно предполагать, попал.

«На моей памяти рассказ командира подводной лодки вице-адмирала Щедрина. Он рассказал, что в 1942 году его подводная лодка, выходя из Панамского канала, застряла между трубами затонувшего парохода. И они тоже оказались в безвыходном положении поначалу. Но они стали раскачивать подводную лодку, перебегая с борта на борт. Потом раздался грохот, труба упала, и они всплыли», — рассказал Черкашин.

Кроме того, он вспомнил случай в 1981 году, когда российские акванавты, погружавшиеся на батискафе «Тетис» в районе Крыма, тоже застряли. Их небольшой аппарат попал под подводный кабель. И когда воздух у них уже почти иссяк, к месту происшествия подошло кабельное судно, которое подняло кабель, и «Тетис» всплыл. Но тогда речь шла о небольшой глубине.

«А здесь 4 километра. И никаких шансов на спасение не остаётся», — констатировал Черкашин.

Эксперт также усомнился в том, что можно провести спасательную операцию, задействовав другой батискаф, который смог бы вытащить своего застрявшего собрата.

По его словам, во-первых, чтобы проделать такую операцию, нужен второй аналогичный батискаф, а таких, насколько можно судить, всего три. Но ни у одного из них нет манипуляторов — механических рук, которые могли бы производить какие-то действия. Прикрепить трос на такой глубине — очень сложная операция. Требуется тренировка, специальный экипаж.

Также Черкашин рассказал о том, какие чаще всего бывают причины аварий на подводных аппаратах.

«Самый страшный враг подводника — это не вода и не глубина. Это электричество. Может быть короткое замыкание. А пожар на такой глубине отличается тем, что кислород выгорает мгновенно и дышать становится абсолютно нечем. Особенно если учесть небольшие объёмы батискафа. Но нет никакой информации о том, что произошло на борту», — уточнил Черкашин.

Рассуждая о том, какая психологическая обстановка сложилась на борту батискафа, собеседник ИА Регнум напомнил, что на борту находится конструктор этого аппарата, который сейчас перебирает все варианты и ищет, в чём его главная ошибка, почему они попали в такое трудное положение.

«А все остальные… Конечно же, находиться в камере смертников (а это камера смертников!) очень трудно. Может быть, кто-то потерял сознание, потому что люди немолодые. У кого-то могло схватить сердце от предчувствия того, что может произойти. Самое ужасно то, что всё человечество, которое следит за ними, не может им помочь. Они ушли в такие дебри, на такую глубину. Они почти что на другой планете», — добавил Черкашин.

Подытоживая сказанное, он добавил, что в случившемся есть элемент некой мистики.

«Нельзя испытывать судьбу. А они испытатели судьбы. Даже батискаф назвали «Титаном» в память о «Титанике», — заметил офицер-подводник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что батискаф «Титан» предположительно мог застрять в обломках затонувшего в начале XX века «Титаника» на глубине 3,8 км. Некоторые эксперты полагают, что его можно спасти, взяв на буксир.

Между тем Читайте также: воздуха на «Титане» осталось менее чем на 40 часов, в то время как поисковые усилия спасателей пока не дали результатов. На борту батискафа находятся пять человек. По данным Sky News, в экспедицию отправились президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Также появилась информация о том, что корпус «Титана» ещё в 2020 году показывал признаки циклической усталости.