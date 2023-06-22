Бостон, США, 22 июня, 2023, 18:57 — ИА Регнум. В зоне поиска пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» обнаружены неопознанные обломки, сообщили 22 июня в службе береговой охраны США. Эксперты оценивают получаемую информацию, добавили представители службы.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

«Область с обломками обнаружена с помощью беспилотного подводного аппарата в зоне поиска близ «Титаника». Эксперты вместе с объединённым командованием [поисково-спасательной операцией] изучают информацию», — сказано в сообщении службы в Twitter.

Как сообщалось ранее, связь с батискафом была потеряна 19 июня, менее чем через два часа после погружения. Батискаф находится в районе, где лежат обломки затонувшего в 1912 году «Титаника», которые собирались осмотреть участники плавания.

Поисково-спасательная операция проходила на глубинах, которые превышают 4 тыс. м. 22 июня в службе береговой охраны США заявили, что поиски идут уже на дне океана, но найти «Титан» пока не удаётся.

По подсчётам службы береговой охраны США, кислород у пассажиров батискафа кончился 22 июня в 14:08 мск. Вместе с тем эксперты отмечали, что если пилот батискафа объяснит пассажирам, как тратить меньше кислорода (к примеру, отказавшись от разговоров), то его может хватить ещё на несколько часов.

На борту находятся ирландский дайвер Рори Голден, британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф),Стоктон Раш и акванавт Поль-Анри Наржоле.

Положение пассажиров батискафа выглядит практически безнадёжным, и спасти их, вероятно, не получится, сказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум Николай Черкашин, историк подводного флота, капитан I ранга, офицер подводного флота. С таких глубин ранее никогда никого не удавалось спасать, необходимых систем эвакуации на подобных аппаратах не предусмотрено, сказал Черкашин.