Вашингтон, 22 июня, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Поиски пропавшего в Атлантике батискафа ведут уже на океанском дне, но найти его до сих пор не удаётся. Об этом сообщила 22 июня береговая охрана США.

ABACA/Keystone Press Agency/globallookpress Исчезнувший батискаф «Титан»

«Канадское судно Horizon Arctic доставило подводный аппарат, который уже достиг дна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что французское судно L’Atalante готовится спустить ещё один аппарат, несмотря на эти усилия, пропавший батискаф найти пока не удалось.

Как передавало ИА Регнум, связь с батискафом была потеряна 18 июня через 1 час 45 минут после погружения. На борту находятся акванавт Поль-Анри Наржоле, британский предприниматель, миллиардер Хэмиш Хардинг, ирландский дайвер Рори Голден, ранее погружавшийся к «Титанику» четыре раза, основатель OceanGate Expeditions (которому и принадлежит батискаф) Стоктон Раш.

Поисково-спасательная операция проходит трое суток на глубинах, которые превышают 4 тыс. метров. В ней участвуют корабли, глубоководные аппараты и самолёты из Франции, США, Канады и Великобритании.

По предварительным данным береговой охраны США, 22 июня в 14:08 мск (07:08 местного времени) на батискафе «Титан», пропавшем в Атлантическом океане, закончились запасы кислорода. При этом эксперты отмечали, что пилот батискафа должен научить находящихся на борту, как уменьшить потребление кислорода (в частности, перестав разговаривать), тогда шансы найти находящихся на борту живыми вырастут.