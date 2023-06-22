Хельсинки, 22 июня, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Городской совет Хельсинки принял решение переименовать парк имени Ленина, новое имя пока не выбрано, сообщил 22 июня член городского совета финской столицы, автор инициативы о переименовании Отто Мери.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Хельсинки

«Городской совет Хельсинки 57 голосами против 20 принял решение изменить название парка имени Ленина», — написал Мери на своей странице в Twitter.

В пояснительной записке инициаторы переименования назвали Владимира Ленина одним из величайших диктаторов в истории человечества и отметили, что стали считать идею переименования актуальной после начала специальной военной операции России на Украине.

В 2022 году власти двух финских городов (Котки и Турку) приняли решение о переносе памятников Владимиру Ленину в музеи.

19 июня будущий министр внешней торговли и развития Финляндии (в уже сформированном, но ещё не приступившем к исполнению обязанностей правительстве) Вилле Тавио заявил, что Хельсинки будет лишать финансовой помощи те страны Африки, которые поддерживают Россию, и направлять эти средства Украине.

15 июня в министерстве обороны Финляндии сообщили о подготовке очередного, 17-го пакета военной помощи Украине. Будут учтены актуальные пожелания киевских властей, заявил глава ведомства Антти Кайкконен на встрече министров стран НАТО (Финляндия официально станет членом альянса в ближайшее время).