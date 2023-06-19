Хельсинки, 19 июня, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Новое правительство Финляндии намерено лишать финансовой помощи страны Африки, поддерживающие Россию, и направлять основные потоки поддержки Украине. Об этом 19 июня сообщает финский телеканал YLE со ссылкой на будущего министра внешней торговли и развития Вилле Тавио.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Страны, поддерживающие Россию, могут быть лишены помощи. Некоторые африканские государства выражали поддержку России. Мы будем за ними следить», — заявил Тавио.

Ранее сообщалось, что 77-й кабмин Финляндии, как ожидается, получит вотум доверия парламента страны 20 июня.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диалог России со странами Африки будет продолжаться, и некоторые из тем, затронутых на встрече российского лидера Владимира Путина с глава нескольких африканских государств, будут обсуждаться и на саммите Россия — Африка.

Переговоры Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Второй саммит Россия — Африка состоится 26–29 июля.