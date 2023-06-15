Хельсинки, 15 июня, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Финляндии сообщило о подготовке нового, 17-го пакета военной помощи Украине, в который войдут необходимые ВСУ вооружения.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Финляндия доставила в Украину 16 пакетов оборонительных материалов, а я подготовил 17-й пакет. Только на встрече мы получили информацию, какие потребности есть у Украины… эти пожелания будут учтены», — сказал глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен по итогам встречи глав оборонных ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе 15 июня.

По его словам, в ходе встречи также обсуждались рекомендации по расходам на оборону. Стороны сошлись на 2% от внутреннего валового продукта каждой страны — участницы инициативы.

Саммит министров обороны стран НАТО в Брюсселе стал первым, в котором Финляндия приняла участие в качестве полноправного члена Североатлантического альянса, в который страна официально вступила 4 апреля 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на общую сумму в 325 миллионов долларов. В него войдут средства противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, бронетехника и необходимые боеприпасы для артиллерии и РСЗО западных образцов.