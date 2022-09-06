Владивосток, 6 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Возможность производства 20 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова рассматривают власти Татарии. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава РТ Рустам Минниханов.

Kremlin.ru Во время осмотра авиатехники в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова

«Главная задача была — 10 самолетов в год выпустить, но сейчас мы продвигаем идею — 20 самолетов в год. Денис Валентинович Мантуров эту задачу изучает и должен поставить. Она потребует определенных организационных, строительных [решений], большая работа. Я думаю, все это реально», — цитирует Минниханова ТАСС.

Напоминаем, среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны. В марте Юрий Борисов (на тот момент вице-премьер) заявлял, что Ту-214 состоит преимущественно из российских компонентов, зарубежные используются минимально и в течение 2022 года их можно заместить. Лайнер могут использовать авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и другие.

Читайте также: Глава Татарии пообещал справиться с задачей по производству Ту-214