Оренбург, 22 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Марцел Личка покинул команду. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Филиппов/РИА Новости Марцел Личка

«Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летний чешский тренер возглавит московское «Динамо», которое активировало опцию выкупа регистрационных прав.

Личка возглавлял «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне 2022/23 команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня стало известно, что «Динамо» договорилось о назначении Лички на пост главного тренера. «Оренбург» получит за уход тренера €1 млн.

Ранее в «Динамо» решили отправить в отставку теперь с поста главного тренера Славишу Йокановича, который возглавил команду в июне 2022 года, сменив немецкого специалиста Александра Шварца. В 36 матчах под руководством Йокановича московский клуб одержал 16 побед, семь раз сыграл вничью и проиграл 13 игр.