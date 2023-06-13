Москва, 13 июня, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» договорился о назначении на пост главного тренера чешского специалиста Марцела Лички. Об этом 13 июня сообщил «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник, близкий к «Оренбургу», чьим тренером Личка был до этого момента.

Григорий Сысоев/РИА Новости Марцел Личка

Как сообщается, оренбургскому клубу компенсируют перевод в денежном эквиваленте — ФК получит за уход тренера миллион евро.

«Оренбург» получит компенсацию около одного миллиона евро, зарплата Лички в «Динамо» тоже составит около одного миллиона евро», — проинформировал источник.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в «Динамо» решили отправить в отставку теперь уже бывшего главного тренера Славишу Йокановича. Он возглавил команду в июне 2022 года, сменив немецкого специалиста Александра Шварца. В 36 матчах под руководством Йокановича московский клуб одержал 16 побед, семь раз сыграл вничью и проиграл 13 игр.

Личка — чешский футболист и тренер, ранее главный тренер клуба «Оренбург», сын футболиста Вернера Лички и брат Марио Лички. Тренировать начал в 2013 году, параллельно с этим выступал как эксперт на чешском телевидении. В ходе тренерской карьеры Личка трижды становился лучшим тренером месяца чемпионата Белоруссии 2019 года. В 2020 году возглавил «Оренбург», который под его руководством мог перейти из ФНЛ в РПЛ, но не смог этого сделать из-за изменений в регламенте.