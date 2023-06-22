Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Водитель автомобиля, сбивший велосипедиста и пытавшийся добить его ножом, арестован в Московской области. Об этом сообщила 22 июня пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

15 июня водитель сбил велосипедиста в селе Косяково в Воскресенском районе. Из-за того, что в результате разбилось лобовое стекло, мужчина разозлился и набросился на велосипедиста с перочинным ножом. Потерпевший смог покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Злоумышленник задержан и решением суда помещён под стражу на два месяца. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала Baza, арестованный водитель — техник отдела регистрации ГИБДД Роман С. С велосипедистом он столкнулся, выехав на встречную полосу. Ударив потерпевшего в живот, он уехал. Скорую велосипедисту вызвали другие люди. У него диагностировано проникающее ранение печени.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в подмосковных Мытищах нетрезвый сотрудник полиции 1992 года рождения сбил на нерегулируемом пешеходном переходе несовершеннолетнюю девушку. С места происшествия он скрылся, но позднее был задержан и помещён под стражу. Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что полицейского уволят, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.