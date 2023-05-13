Мытищи, Московская область, 13 мая, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Суд поместил под стражу полицейского, который в пьяном виде совершил наезд на девушку-пешехода в Мытищах и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Полицейский будет находиться под арестом до 12 июля. Мужчина полностью признал вину и просил суд не отправлять его под стражу.

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ДТП с участием полицейского произошло вечером 11 мая на улице Сукромка. Управляя автомобилем «Киа Рио», он приблизился к зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не снизил скорость и сбил девушку 2006 года рождения.

«Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и с места происшествия скрылся», — сообщили в прокуратуре.

Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело о нарушении водителем ПДД в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места происшествия.

Позднее подозреваемого задержали. Им оказался сотрудник УВД по ЦАО города Москвы 1992 года рождения, который в момент ДТП не находился на службе. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что полицейский будет уволен, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калмыкии майор полиции скрылся с места ДТП и бросил в кювете машину, где осталась его мёртвая мать. Другой водитель заметил перевёрнутый автомобиль у трассы и сообщил в экстренные службы. Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили на пассажирском сиденье тело пожилой женщины, водительское удостоверение на имя 34-летнего майора полиции, элементы формы и нагрудный знак. Глава МВД республики взял на контроль ход разбирательства по этому делу.