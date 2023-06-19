Санкт-Петербург, 19 июня, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Полицейский из Новосибирска, находясь в отпуске в Санкт-Петербурге, сбил на электросамокате восьмилетнего мальчика. Об этом 19 июня сообщили в региональной прокуратуре.

Евгений Биятов/РИА Новости Электросамокат

Инцидент произошёл 17 июня на ул. Пролетарской в Колпино. Водитель электросамоката на скорости наехал на восьмилетнего ребёнка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, установлено, что за рулём самоката был дежурный изолятора временного содержания отдела МВД России по Черепановскому району Новосибирской области. Он находился в Санкт-Петербурге в отпуске.

Отмечается, что будет проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен по отрицательным основаниям в случае подтверждения его вины.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Волгограде неизвестный на электросамокате наехал на трёхлетнюю девочку на прогулочной аллее в центре города и скрылся. Ребёнка доставили в медучреждение с переломами пальца правой руки и правой ключицы.

В Таганском районе Москвы трёхлетнего мальчика госпитализировали в хирургическое отделение после того, как его сбил водитель электросамоката. Самокатчик скрылся с места происшествия, его ищет полиция.