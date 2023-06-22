Ростов-на-Дону, 22 июня, 2023, 08:47 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели ликвидируют пожар на складе. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

По её информации, пожарные работают по повышенному рангу в посёлке Янтарный Аксайского района. Площадь пожара составила 1000 кв. метров.

С огнём ведут борьбу 63 человека, которые задействовали 21 единицу техники. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электропроводки.

По информации СМИ, на складе хранится электротехника и посуда.

Как передавало ИА Регнум, спасатели ликвидировали пожар в гостевом доме и подсобных помещениях в центре города Иркутска. Возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании на улице Тимирязева, была угроза перехода огня на вплотную пристроенные объекты. Отмечается, что ранее собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты, электрик предупреждал владельца, что создавать чрезмерную нагрузку на электросеть опасно, но последний проигнорировал данное предупреждение.