Иркутск, 21 июня, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в гостевом доме и подсобных помещениях в центре города Иркутска. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Отмечается, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном здании на улице Тимирязева, была угроза перехода огня на вплотную пристроенные объекты.

Спасатели оперативно справились с открытым огнём в доме, они не допустили перехода пожара на другие постройки. Пострадавших нет.

«Возгорание началось внутри одноэтажного дома в результате аварийной работы электросети», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ранее собственники установили в подсобном помещении мощное оборудование для добычи криптовалюты, электрик предупреждал владельца, что создавать чрезмерную нагрузку на электросеть опасно, но последний проигнорировал данное предупреждение. По факту пожара проводится доследственная проверка.

Как передавало ИА Регнум, поздно вечером 20 июня в Волоколамске в одноэтажном цехе по производству деревянных палет вспыхнул пожар. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения цех горел на площади 3 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В дальнейшем площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. метров. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Спасатели ликвидировано открытое горение.