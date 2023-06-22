Минск, 22 июня, 2023, 07:40 — ИА Регнум. На планете складывается ситуация, когда спустя десятилетия благополучной жизни ткань мирного времени может вот-вот разорваться, заявил 22 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества», — говорится в обращении белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что белорусский народ не понаслышке знает ужасы войны и цену победе, люди сохраняют историческую правду, укрепляют государственный суверенитет и единство нации во имя мира в республике.

Президент Белоруссии отметил, как нечеловеческая жестокость в годы Великой Отечественной войны не сломила волю народа. Белорусская земля более трёх лет буквально стонала от зверств нацистов, на войне погиб каждый третий житель страны.

Всё гражданское население сплотилось в борьбе с фашизмом, испытавшие пытки и террор деды и прадеды смогли сохранить свои честь и достоинство, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков.

Министерство обороны России опубликовало историческую справку о событиях того дня, когда тысячи орудий и миномётов германской армии открыли огонь по пограничным заставам и расположению советских войск. Немецкие самолёты устремились на бомбардировку важных объектов во всей приграничной полосе — от Баренцева моря до Чёрного. Воздушным налётам подверглись многие города. Чтобы достичь внезапности, бомбардировщики пересекли советскую границу на всех участках одновременно.

Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.