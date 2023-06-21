Москва, 21 июня, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Гердо/ТАСС

Отмечается, что памятное мероприятие пройдёт в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Рано утром 22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков.

Министерство обороны России опубликовало историческую справку о событиях того дня. На рассвете 22 июня, в 3 часа 15 минут по московскому времени, тысячи орудий и миномётов германской армии открыли огонь по пограничным заставам и расположению советских войск. Немецкие самолёты устремились на бомбардировку важных объектов во всей приграничной полосе — от Баренцева моря до Чёрного. Воздушным налётам подверглись многие города. Чтобы достичь внезапности, бомбардировщики пересекли советскую границу на всех участках одновременно.