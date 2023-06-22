Мелитополь, 22 июня, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Старший прапорщик группировки «Восток» спас на запорожском направлении колонну с боеприпасами от ударов миномета. Беспилотник, который корректировал огонь, уничтожили стрелковым оружием. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Lynx-extra Беспилотник

«Благодаря грамотным и быстрым решениям Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», — пояснил Чехов.

Во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков колонна подверглась минометному обстрелу. Имеющий боевой опыт Павел Иванов быстро обнаружил в небе беспилотник украинской армии.

«Получив приказ укрыть технику в лесополосе, бойцы взвода под руководством прапорщика сбили БПЛА огнем из стрелкового оружия. Лишившись возможности корректировать огонь, противник прекратил обстрел», — добавил Чехов.

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