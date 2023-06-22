Харьков, Украина, 22 июня, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Расчёт миномета «Сани» российской группировки войск «Запад» уничтожил склад с боеприпасами киевской армии в районе села Двуречное в Харьковской области. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Цитата из видео. Министерство обороны России Боевая работа РСЗО ВС России в зоне проведения СВО

Командовал расчётом ефрейтор Алексей Чернов.

Также расчёт самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два миномётных расчёта киевских боевиков в районе сёл Кисловка и Западное.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали дронами-камикадзе Новую Каховку в Херсонской области, в результате три мирных жителя получили ранения.

За минувшую неделю Вооружённые силы России ликвидировали около 2300 украинских боевиков и иностранных наёмников. При этом самые большие потери у ВСУ зафиксированы на донецком направлении — более 1500 военнослужащих, об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.