Москва, 22 июня, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Участник спецоперации из Забайкальского края с позывным Тунгус из батальона «Енисей» на передовой сбил дрон-камикадзе противника мешком с продуктами. О смекалке бойца написал в своём Telegram-канале губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и пошёл на свою позицию, где и увидел дрон-камикадзе ВСУ.

Тунгус спрятался в траве и управляющий дроном его нашёл.

«Наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами. После падения дрона казаки деактивировали прикрепленную к нему гранату от РПГ и подорвали заряд», — пояснил Осипов.

БПЛА бойцы забрали в батальон в качестве трофея. Тунгуса казачий атаман представил к медали «За отвагу».

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим предпринял попытку атаковать объекты на территории Московской области беспилотниками самолётного типа.

Все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение из-за потери управления, террористическая атака не удалась.