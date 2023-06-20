Херсон, 20 июня, 2023, 10:30 — ИА Регнум. ВСУ атаковали дронами-камикадзе Новую Каховку в Херсонской области, в результате три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативном штабе городского округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, атака дронов-камикадзе началась в Новой Каховке утром 20 июня, в результате пострадали мирные граждане, их оперативно госпитализировали.

Уточняется, что одна из пострадавших (35-летняя женщина) находится в тяжёлом состоянии.

Как передавало ИА Регнум, по словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексенко, населённые пункты региона, которые пострадали в результате разрушения Каховской ГЭС, обстреливаются ВСУ в среднем около 200 раз в сутки.

В ночь на 6 июня из-за ракетного удара ВСУ разрушилась плотина Каховской ГЭС. Это привело к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали населённые пункты Алёшки, Голая Пристань и Новая Каховка.

В Новой Каховке заканчиваются работы по откачке и обеззараживанию воды, теперь все силы брошены на Алёшки и Голую Пристань. Спасатели заходят почти в каждый дом, выявляя необходимый объём оказания помощи.

В Херсонской области система противовоздушной обороны сбила в ночь на 18 июня пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и, предположительно, одну ракету Storm Shadow.