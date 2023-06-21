Вашингтон, 22 июня, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Окружение президента США Джо Байдена в Белом доме было вынуждено срочно искать объяснение словам американского лидера о главе Китая Си Цзиньпине. Они были не готовы комментировать. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Журналисты пояснили, что руководители органов власти США были застигнуты врасплох, когда президент Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором».

Чиновники пытались сказать, что слова Байдена не говорят о смене официальной позиции администрации США.

Как сообщало ИА Регнум, президент США сделал такое заявление на благотворительном вечере в Калифорнии по сбору средств на свою предвыборную кампанию сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

«Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло», — подчеркнул американский лидер, говоря о февральском происшествии с воздушным шаром КНР.