Москва, 19 июня, 2023, 19:53 — ИА Регнум. В ночь с 21 на 22 июня, ко Дню памяти и скорби по всей России пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Об этом 19 июня сообщила депутат Госдумы, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции.

Алексей Филиппов/ РИА Новости Акция Свеча памяти

«Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» пройдут в ночь с 21 на 22 июня в 89 регионах России, а также за рубежом», — сказала Занко.

По её словам, акции состоятся в более чем 50 странах мира, среди которых, например, Бразилия, Панама, Ливан, Тунис, Азербайджан, Киргизия, Узбекистан.

Депутат отметила, что в 2023 году мест проведения акций станет больше. В 2022 году было 1250 точек, сейчас — более 1,5 тыс. Кроме того, в этом году будут зажжены свечи в память о погибших участниках специальной военной операции.

В пресс-конференции также приняли участие руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова, председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Участники рассказали, как неравнодушные граждане по всей России почтут память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и какие памятные мероприятия планируются в регионах.

С 2020 года в День памяти и скорби «Волонтёры Победы» выкладывают огненные картины войны в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и других населённых пунктах. Огненные изображения посвящены вкладу региона в Великую Победу.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая в общественном движении «Волонтёры Победы» сообщили, что в России стартовал конкурс «Послы Победы. Ленинград». Победители примут участие во Всероссийском слёте «Связь поколений» и помогут в сопровождении Парада в честь Дня Военно-Морского Флота в Петербурге и Кронштадте 30 июля.