Киев, 22 июня, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о регистрации однополых браков относится исключительно к полномочиям Верховной рады. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В Верховной раде Украины находится на рассмотрении проект закона Украины «Об институте регистрируемых партнёрств». Проект не включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. В то же время отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента», — отметил он.

Украинский президент подчеркнул, что он подписывает документ только после его принятия Верховной радой. Документ в дальнейшем принимается к исполнению, публикуется или возвращается в парламент на доработку.

В настоящее время законопроект о регистрации однополых браков находится на рассмотрении Верховной рады Украины и пока не принят.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 26 апреля петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тыс. голосов. В тексте петиции указано, что регистрируемое партнёрство не является браком. Так, после госрегистрации партнёры приобретают статус близких родственников, «членов семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».

Петиция была опубликована 28 марта. Зеленский должен был её рассмотреть в течение 64 дней.