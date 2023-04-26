Киев, 26 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. На Украине петиция о регистрации партнёрства для разнополых и однополых пар набрала необходимые для рассмотрения президентом страны 25 тысяч голосов, следует из информации на сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Эта петиция была опубликована 28 марта. На текущий момент она набрала немногим более 25 тысяч голосов, при этом для её рассмотрения Зеленским нужно набрать 25 тысяч голосов. Президент Украины должен её рассмотреть в течение 64 дней.

В тексте петиции указано, что Украина должна легализовать гражданские партнёрства для однополых и разнополых пар, защитив тех, кто защищает эту страну. Также уточняется, что регистрируемое партнёрство не является браком. Так, после госрегистрации партнёры приобретают статус близких родственников, «членов семьи первой степени родства друг относительно друга, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство».

Как передавало ИА REGNUM, петиция о легализации эротического и порнографического контента на Украине набрала более 25 тыс. подписей и, согласно украинскому законодательству, будет рассмотрена президентом Украины. По мнению авторов петиции, запрета на порнографическую деятельность не существует в большинстве развитых стран мира, а на Украине закон о запрете подобной деятельности принимался с международными пометками о нарушении свободы слова.