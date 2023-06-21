Херсон, 22 июня, 2023, 00:02 — ИА Регнум. После подрыва Каховской гидроэлектростанции нижнее течение Днепра находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил в эфире радиостанции «Таврия» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

РИА Новости

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше её несут», — добавил он.

По словам Сальдо, всё, что есть в реке, попадает в воду и выносится в Чёрное море. Дальше течение разносится всё в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, где также возможны серьёзные неприятности, связанные с заражением воды.

Он подчеркнул, что ниже Каховской ГЭС Днепр уже вошел в свои берега. Водой уничтожена практически вся инфраструктура.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища стал причиной затопления более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Власти региона 18 июня заявили о завершении активной фазы наводнения. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

По данным МЧС России на 21 июня, после подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 госпитализирован. Спасти удалось более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей. Из затопленных населённых пунктов оперативно эвакуировали более 8 тыс. человек.