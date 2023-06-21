Москва, 21 июня, 2023, 16:20 — ИА Регнум. После подрыва Каховской ГЭС погиб 41 человек, 121 госпитализирован, сообщил 21 июня глава МЧС Александр Куренков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

По его словам, удалось спасти более 2 тыс. человек, в том числе 209 детей.

«Из затопленных населённых пунктов оперативно эвакуированы более 8 тыс. человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин», — доложил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня после очередного обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки плотины Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. Больше всего пострадали районы Алёшек, Голой Пристани и Новой Каховки.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо 18 июня заявил о завершении активной фазы наводнения. Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и МЧС приступили к обеззараживанию территории, затронутой паводком от разрушения ГЭС.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.